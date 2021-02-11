У Польщі після вакцинації проти COVID-19 померли 11 людей

У Польщі від початку масової вакцинації населення вже зафіксовано 11 летальних випадків. Додамо, що щеплення отримали понад 1,7 мільйона людей.

У Міністерстві охорони здоров'я Польщі заявили, що летальні випадки після вакцинації проти коронавірусу можуть бути пов'язані з іншими причинами, а не від вакцини.

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Міністерство охорони здоров'я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення і не може підтвердити, що вакцина в конкретному випадку привела до смерті пацієнта,

– відповів речник МОЗ Войцех Андрусевич.

Андрусевич зазначив, що у випадку появи побічних наслідків у пацієнта після щеплення відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідеміологічна інспекція, Інститут громадського здоров'я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини.

Вони разом повинні встановити, чи має смерть людини зв'язок з вакцинуванням.

Що відомо про щеплення проти коронавірусу у Польщі

У Польщі вакцинація розпочалася з 27 грудня. Зробили щеплення вже понад 1,7 мільйона осіб, з яких майже півмільйона отримали дві дози. Вакцинацію розпочали з медпрацівників та людей старшого віку.

До слова, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС допомагає Польщі у перепродажі Україні вакцин AstraZeneca проти коронавірусної інфекції.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу