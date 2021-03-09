З Чехії до Польщі на лікування приїхала перша хвора на COVID-19. Пацієнтку, підключену до апарату штучної вентиляції легень, везли автомобілем.

Жінку доставили з чеського міста Усті-над-Орліці до польського Рацібож Сілезького воєводства. Важливо Катастрофа з коронавірусом у Чехії: що пішло не так Спочатку хотіли скористатись гелікоптером, однак потім вирішили таки взяти авто. Що цьому передувало Перед тим Чехія попросила Німеччину, Швейцарію та Польщу прийняти пацієнтів з коронавірусом. У місцевих лікарнях була критична ситуація.

У Польщі заявили, що готові надати інфікованим місця у тимчасових лікарнях, розгорнутих на півдні країни.

Річ у тім, що протягом останніх тижнів у Чехії загострилась епідемічна ситуація.

Зросла кількість хворих, що потребували госпіталізації. Наприклад, зранку 5 березня їх було 8 135. Крім того, 1 735 потребували інтенсивної терапії. Коронавірус у Чехії: статистика Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у Чехії захворіли понад 1,3 мільйона людей.

Близько 1,1 мільйона чехів вже одужали, однак понад 22 тисячі хворих померли.