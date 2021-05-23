У Польщі повністю вакцинували проти COVID понад 5,5 мільйона людей

Станом на 23 травня у Польщі зробили понад 17,8 мільйона щеплень проти коронавірусу. Вакцинальна кампанія у країні розпочалася наприкінці грудня 2020 року.
Обидві дози препаратів отримали 5 553 678 громадян. Водночас відмовились від уколів проти COVID-19 майже 10 тисяч осіб.
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Які вакцини використовує Польща
У Польщі людей вакцинують ліками від чотирьох компаній. Мовиться про:
- Pfizer/BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Нині у країну в цілому доставлено 18 920 620 доз препаратів проти коронавірусу. Також 16 055 доз вакцини утилізували.Зверніть увагу! Іноземці, які легально проживають у Польщі, мають змогу безплатно вакцинуватися. Дослідження проведене у квітні – травні 2021 року показало, що понад 30% іммігрантів не проти скористатися цією можливістю.
Ситуація з коронавірусом у Польщі: коротко
- Станом на 23 травня у Польщі зафіксували 2 мільйони 865 тисяч випадків COVID-19.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 2 мільйони 624 тисячі громадян. Померли – 72 928 осіб.
- Минулої доби, 22 травня, у країні виявили 1 075 хворих на коронавірус.