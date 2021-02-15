У Польщі прокоментували можливий перепродаж Україні вакцини AstraZeneca
Польща отримала запит від українського уряду щодо перепродажу вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca. Однак наразі держава не здійснювала постачання.
Джерело:Euractiv
Про ситуацію із ймовірним перепродажем вакцин повідомили у польському міністерстві охорони здоров'я.
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Польща на сьогодні нікому не перепродавала вакцини,
– заявили у МОЗ.
У польському міністерстві наголосили, що дози для продажу в Україну не будуть надходити із запасів, які призначені для поляків, що включені у національну програму вакцинації.
Що відомо про перепродаж вакцин Україні
- Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз допомагає Польщі у перепродажі Україні вакцин AstraZeneca.
- Мовиться про 1,2 мільйона доз вакцин китайської компанії AstraZeneca.
- Однак чиновник не повідомив, коли саме вакцини постачатимуть в Україну.
Етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
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