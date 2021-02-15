У Польщі прокоментували можливий перепродаж Україні вакцини AstraZeneca

Польща отримала запит від українського уряду щодо перепродажу вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca. Однак наразі держава не здійснювала постачання.

Про ситуацію із ймовірним перепродажем вакцин повідомили у польському міністерстві охорони здоров'я.

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Польща на сьогодні нікому не перепродавала вакцини,

– заявили у МОЗ.

У польському міністерстві наголосили, що дози для продажу в Україну не будуть надходити із запасів, які призначені для поляків, що включені у національну програму вакцинації.

Що відомо про перепродаж вакцин Україні

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз допомагає Польщі у перепродажі Україні вакцин AstraZeneca.

Мовиться про 1,2 мільйона доз вакцин китайської компанії AstraZeneca.

Однак чиновник не повідомив, коли саме вакцини постачатимуть в Україну.

до кінця 2021 року наша держава повинна отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив , що перші дози вакцини проти COVID-19 Україна може отримати 16 – 17 лютого. Так,



Етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу