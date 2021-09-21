Про розширення списку людей, яким потрібно три щеплення проти COVID-19 повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

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Хто отримає третю дозу вакцини від коронавірусу:

  • медики;
  • люди у віці від 50 років.

Подати заявку на отримання третьої дози вакцини медики та люди старші 50 років зможуть вже з 24 вересня. А от реєстрація на бустерне щеплення людей зі слабким імунітетом вже почалася.

Що відомо про бустерну вакцинацію

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

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