У Польщі розширили перелік людей, яким будуть робити три щеплення проти коронавірусу

У Польщі вирішили розширити перелік тих, кому рекомендуватимуть бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Раніше робити третє щеплення рекомендували лише людям з ослабленим імунітетом.

Про розширення списку людей, яким потрібно три щеплення проти COVID-19 повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

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Хто отримає третю дозу вакцини від коронавірусу:

медики;

люди у віці від 50 років.

Третє щеплення будуть робити вакцинами Pfizer та Moderna. Зокрема, польський МОЗ дозволив змішувати ці два препарати.

Подати заявку на отримання третьої дози вакцини медики та люди старші 50 років зможуть вже з 24 вересня. А от реєстрація на бустерне щеплення людей зі слабким імунітетом вже почалася.

Що відомо про бустерну вакцинацію

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

у Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення;

оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення; вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність;

ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність; бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза.

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