У Польщі розширили перелік людей, яким будуть робити три щеплення проти коронавірусу

21 вересня 2021 , 17:35
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Джерело:

RMF24

У Польщі вирішили розширити перелік тих, кому рекомендуватимуть бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Раніше робити третє щеплення рекомендували лише людям з ослабленим імунітетом.

Про розширення списку людей, яким потрібно три щеплення проти COVID-19 повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

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Хто отримає третю дозу вакцини від коронавірусу:

  • медики;
  • люди у віці від 50 років.
Увага! Третє щеплення будуть робити вакцинами Pfizer та Moderna. Зокрема, польський МОЗ дозволив змішувати ці два препарати.

Подати заявку на отримання третьої дози вакцини медики та люди старші 50 років зможуть вже з 24 вересня. А от реєстрація на бустерне щеплення людей зі слабким імунітетом вже почалася.

Що відомо про бустерну вакцинацію

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

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Автор: Анастасія Лукашевська