У Польщі розширили перелік людей, яким будуть робити три щеплення проти коронавірусу
Джерело:RMF24
У Польщі вирішили розширити перелік тих, кому рекомендуватимуть бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Раніше робити третє щеплення рекомендували лише людям з ослабленим імунітетом.
Про розширення списку людей, яким потрібно три щеплення проти COVID-19 повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.
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Хто отримає третю дозу вакцини від коронавірусу:
- медики;
- люди у віці від 50 років.
Подати заявку на отримання третьої дози вакцини медики та люди старші 50 років зможуть вже з 24 вересня. А от реєстрація на бустерне щеплення людей зі слабким імунітетом вже почалася.
Що відомо про бустерну вакцинацію
Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:
- у Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, і до 84% через 6 місяців після другого щеплення;
- вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність;
- бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта у понад 2,5 раза.
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