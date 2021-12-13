В Польщі також будуть вакцинувати малих дітей проти коронавірусу

Захистити себе від коронавірусу тепер можуть й маленькі поляки – віком від 5 до 11 років. З дозволу батьків вони можуть зробити щеплення вакциною Comirnaty, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech.

Вакцинація дітей в Польщі проти коронавірусу

Саме цей препарат рекомендувало використовувати Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА). У Міністерстві охорони здоров'я Польщі наголосили, що уряд країни уклав контракт із виробником цієї вакцини на постачання більше одного мільйона доз у поточному місяці.

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Раніше використання Comirnaty було дозволено людям старше 12 років. Діти віком 5 – 11 років з інтервалом у три тижні отримають дві дози вакцини по 10 мкг – третину від норми для дорослих.

Тим часом у Європейському агентстві з лікарських засобів відзначили, що найчастішими побічними ефектами від дії препарату є підвищена стомлюваність, головний біль, набряк у місці уколу, а також болі у м'язах та озноб. Проте вона є безпечною для здоров'я.

Розпочати використання вакцини Comirnaty для дітей від 5 років планують завтра у Люксембурзі.Варто зазначити, що Польща є одним із лідерів за темпами вакцинації населення. Нині у країні проти коронавірусу щепили понад 80% мешканців.

Вакцинація дітей в Україні

В Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу абсолютно всіх дітей у віці від 12 років.

Вакцинація проводиться препаратом Pfizer від Comirnaty.

Аби вакцинувати свою дитину, батьки повинні отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря та взяти документ з собою у пункт щеплення.

Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.

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