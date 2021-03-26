У Польщі третій день поспіль рекордна кількість хворих на коронавірус
У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий рекорд. Вперше кількість нових хворих в країні – понад 35 тисяч.
Джерело:RMF24
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я Польщі. За минулу добу зареєстрували 35 143 нових хворих.
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В Країні вже третій день поспіль рекордний показник за увесь час епідемії. 25 березня повідомили про понад 34 тисячі заражень, 24 березня – майже 30 тисяч.
Найбільше нових випадків припадає на Мазовецьке та Сілезьке воєводства (понад 5 тисяч), а також Великопольське (понад 4000), у решті – менше 3000 хворих.
Також в країні провели рекордну кількість тестів на коронавірус – близько 107 700.
За минулу добу від ускладнень коронавірусу у Польщі померли за добу 443 людини. З них 125 не мали інших хронічних хвороб. У лікарнях перебувають 27 779 хворих на COVID-19, з них 2730 – у реанімаціях.
Ситуація з коронавірусом у Польщі
Інформація: github
- Через стрімке зростання кількості заражень, з 20 березня і щонайменш до 9 квітня запровадили обмеження.
- 25 березня уряд анонсував нові обмеження, що набудуть чинності з суботи, 27 березня – закривають дитсадки й перукарні, а також великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.
- Майже 3,3 мільйона жителів країни отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини, та понад 1,7 мільйона – обома дозами. Загалом зробили 5 381 726 доз вакцин.
- Від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 2,1 мільйона осіб, померли понад 50 тисяч.
- До кінця квітня щеплення першою дозою зможуть отримати близько 7 мільйонів людей.
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