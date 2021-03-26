У Польщі третій день поспіль рекордна кількість хворих на коронавірус

У Польщі добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий рекорд. Вперше кількість нових хворих в країні – понад 35 тисяч.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я Польщі. За минулу добу зареєстрували 35 143 нових хворих.

Також на тему: За добу 18 738 українців вакцинували проти COVID-19

В Країні вже третій день поспіль рекордний показник за увесь час епідемії. 25 березня повідомили про понад 34 тисячі заражень, 24 березня – майже 30 тисяч.

Найбільше нових випадків припадає на Мазовецьке та Сілезьке воєводства (понад 5 тисяч), а також Великопольське (понад 4000), у решті – менше 3000 хворих.

Також в країні провели рекордну кількість тестів на коронавірус – близько 107 700.

За минулу добу від ускладнень коронавірусу у Польщі померли за добу 443 людини. З них 125 не мали інших хронічних хвороб. У лікарнях перебувають 27 779 хворих на COVID-19, з них 2730 – у реанімаціях.

Ситуація з коронавірусом у Польщі

Інформація: github