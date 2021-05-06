Обмеження стосується туристів з Південної Африки, Індії та Бразилії, які прибули у Польщу. Мандрівники зможуть вийти з карантину на підставі тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж через 7 днів після повернення в країну.
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Карантин вважатимуть пройденим, якщо тест робитиме медична діагностична лабораторія.
Чому ввели обмеження для країн
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський зазначив, що обов'язковий карантин для туристів з 3 країн пов'язаний з поширенням нових штамів коронавірусу.
Люди, які прибувають до Польщі з Південної Африки, Індії та Бразилії, більше не можуть бути звільнені від карантину на підставі тесту, проведеного протягом 48 годин після повернення в країну. Така можливість дозволена тільки через 7 днів,
– заявив Недзельський.
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COVID-19 у Польщі: останні новини
- У Польщі з 4 травня відновили роботу торгових центрів та усіх магазинів. Однак обов'язковою умовою для цього є дотримання карантинних правил.
- З 15 травня в країні зможуть приймати гостей ресторани та бари, але лише на відкритих майданчиках.
- На території польської держави, станом на 4 травня, підтвердили 16 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу поблизу міст Варшава і Катовіце.
- Варто зауважити, що від початку пандемії COVID-19 у Польщі виявили понад 2,8 мільйона випадків інфікування.