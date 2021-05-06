У Польщі туристів з 3 країн відправлятимуть на карантин, навіть з негативним тестом

У Польщі мандрівники з 3 країн будуть змушені проходити тижневий карантин. Ця умова є обов'язковою, навіть попри наявність негативного тесту на COVID-19.

Обмеження стосується туристів з Південної Африки, Індії та Бразилії, які прибули у Польщу. Мандрівники зможуть вийти з карантину на підставі тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж через 7 днів після повернення в країну.

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Карантин вважатимуть пройденим, якщо тест робитиме медична діагностична лабораторія.

Чому ввели обмеження для країн

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський зазначив, що обов'язковий карантин для туристів з 3 країн пов'язаний з поширенням нових штамів коронавірусу.

Люди, які прибувають до Польщі з Південної Африки, Індії та Бразилії, більше не можуть бути звільнені від карантину на підставі тесту, проведеного протягом 48 годин після повернення в країну. Така можливість дозволена тільки через 7 днів,

– заявив Недзельський.

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У Польщі з 4 травня відновили роботу торгових центрів та усіх магазинів. Однак обов'язковою умовою для цього є дотримання карантинних правил.

З 15 травня в країні зможуть приймати гостей ресторани та бари, але лише на відкритих майданчиках.

На території польської держави, станом на 4 травня, підтвердили 16 випадків інфікування індійським штамом коронавірусу поблизу міст Варшава і Катовіце.

Варто зауважити, що від початку пандемії COVID-19 у Польщі виявили понад 2,8 мільйона випадків інфікування.

Джерело: https://censor.net/ua/n3263

Джерело: https://censor.net/ua/n3263759