У Польщі українців безкоштовно вакцинуватимуть проти коронавірусу: за яких умов

Під час третього етапу вакцинації проти COVID-19 у Польщі щепитимуть і громадян України, які легально перебувають в країні, але не мають медичної страховки.
Українців, які легально перебувають у Польщі, вакцинуватимуть на таких самих умовах, як і поляків. Для щеплення потрібно буде показати паспорт.
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Іноземці з третіх країн, які легально перебувають на території Польщі (наприклад мають карту тимчасового і постійного перебування) вакцинуватимуться на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також щеплюватимуть за рахунок бюджету країни,
– повідомили в МОЗ Польщі.
На яких умовах відбувається вакцинація в Польщі
- Під час нульового етапу у Польщі вакцинують медиків.
- Під час першого етапу імунізуватимуть літніх людей, вчителів та працівників силових структур.
- Під час другого – людей з хронічними хворобами та працівників критичних секторів економіки.
- Щеплення іноземців відбуватиметься під час останнього, третього етапу кампанії. Тоді вакцинуватимуться всі громадяни Польщі віком від 18 років, які не були включені до графіка щеплень під час попередніх етапів.
Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі,
на початок 2020 року у Польщі могли перебувати приблизно 1,3 мільйона громадян України
. Статистика Управління з питань іноземців Польщі свідчить, що
станом на січень 2021 року 244,2 тисячі громадян України мають карти тимчасового і постійного перебування в РП
.