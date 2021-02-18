У Польщі українців безкоштовно вакцинуватимуть проти коронавірусу: за яких умов

Під час третього етапу вакцинації проти COVID-19 у Польщі щепитимуть і громадян України, які легально перебувають в країні, але не мають медичної страховки.

Українців, які легально перебувають у Польщі, вакцинуватимуть на таких самих умовах, як і поляків. Для щеплення потрібно буде показати паспорт.

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Іноземці з третіх країн, які легально перебувають на території Польщі (наприклад мають карту тимчасового і постійного перебування) вакцинуватимуться на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також щеплюватимуть за рахунок бюджету країни,

– повідомили в МОЗ Польщі.

На яких умовах відбувається вакцинація в Польщі

Під час нульового етапу у Польщі вакцинують медиків.

Під час першого етапу імунізуватимуть літніх людей, вчителів та працівників силових структур.

Під час другого – людей з хронічними хворобами та працівників критичних секторів економіки.

Щеплення іноземців відбуватиметься під час останнього, третього етапу кампанії. Тоді вакцинуватимуться всі громадяни Польщі віком від 18 років, які не були включені до графіка щеплень під час попередніх етапів.

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі,. Статистика Управління з питань іноземців Польщі свідчить, що