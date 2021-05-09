Про це відзвітував прем'єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецкі у фейсбуці. Він також оголосив, що країна тепер розпочне вакцинувати молодь.
Важливо Як українцям у Польщі отримати щеплення від COVID-19: покрокова інструкція
Влада Польщі відзвітувала про 10 мільйонів щеплених
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі 8 травня повідомив, що:
- Першу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали 10 мільйонів поляків.
- А 3,5 мільйона людей щеплені проти COVID-19 повністю (двома дозами або вакциною, яку вводять тільки раз).
Крім того, влада оголосила про старт вакцинації для молоді:
- Вже з неділі, 9 травня, на щеплення зможуть записатися люди 2000 – 2003 років народження.
- До кінця ж 2021 року Польща роздасть скерування усім, кому нема й 18.
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