У Польщі вакцинували 10 мільйонів людей, починають щеплювати молодь

10 мільйонів громадян Польщі станом на 8 травня отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. До того ж понад 3,5 мільйона вже повністю вакциновані.

Про це відзвітував прем'єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецкі у фейсбуці. Він також оголосив, що країна тепер розпочне вакцинувати молодь.

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Влада Польщі відзвітувала про 10 мільйонів щеплених

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі 8 травня повідомив, що:

Першу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали 10 мільйонів поляків.

поляків. А 3,5 мільйона людей щеплені проти COVID-19 повністю (двома дозами або вакциною, яку вводять тільки раз).

Крім того, влада оголосила про старт вакцинації для молоді:

Вже з неділі, 9 травня, на щеплення зможуть записатися люди 2000 – 2003 років народження.

До кінця ж 2021 року Польща роздасть скерування усім, кому нема й 18.

за даними порталу Worldometers , за весь час пандемії виявили понад 2,8 мільйона хворих на COVID-19 (населення країни, нагадаємо, становить трохи більше за 38 мільйонів людей).за приблизно такої кількості населення вакцинованих громадян станом на 8 травня – 858 тисяч.

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