У Польщі від коронавірусу повністю вакцинували понад 7 мільйонів людей

У Польщі проживає близько 38 мільйонів людей. Більш ніж 7,3 мільйони з них вже повністю імунізувались проти COVID-19.

До цієї статистики входять люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna? AstraZeneca або ж Johnson & Johnson (Janssen). Зауважимо, що останню вакцину необхідно вводити лише 1 раз.

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Загалом від початку вакцинальної кампанії у Польщі зробили понад 20,5 млн щеплень.

Керівник канцелярії прем’єр-міністра та урядовий уповноважений з питань вакцинації Міхал Дворжик зізнався, що останнім часом темпи вакцинації дещо сповільнилися. Нині замість близько 200 000 охочих на день на вакцинацію щодня приходять близько 130 000 людей. Ймовірно це через те, що більшість людей, які хотіли вакцинуватися, вже зробили це.

Ми щоденно переконуємо громадян, що вакцинуватися варто – це єдиний спосіб подолати пандемію,

– зауважив Дворжик.

При цьому він додав, що уряд не робитиме щеплення обов’язковим.

До слова, нещодавно у Польщі запустили лотерею для вакцинованих на COVID-19. Все для того, аби підняти рівень вакцинації в країні. Взяти участь може кожен, хто зробив принаймні одне щеплення.

Що можна виграти у лотереї:

Кожна двотисячна людина, яка бере участь у лотереї, гарантовано отримає 500 злотих,

Кожен тиждень розігруватимуть 2 призи по 50 тисяч злотих, а також фізичні подарунки, які як паливні чи страхові ваучери та електроскутери.

Кожного місяця на 2 вакцинованих отримуватимуть по 100 тисяч злотих.

У фіналі розіграшу двоє учасників виграють мільйон злотих та гібридний автомобіль.

Муніципалітетам теж запропонують змагатись за те, щоб отримати найвищі показники вакцинації. Перші 500 муніципалітетів, які досягнуть 75% вакцинації населення, отримають 100 000 злотих.