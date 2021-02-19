Польща має намір перепродати кільком країнам, які не входять до Євросоюзу, 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca. Серед держав, які можуть отримати препарат, – і Україна. Проте це станеться лише тоді, коли виробники налагодять постачання до самої Польщі.

Про це проінформував заступник міністра охорони здоров'я Польщі Томаш Мілковський.

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Вакцину AstraZeneca обіцяли у першому півріччі 2021

Наразі Варшава придбала у AstraZeneca 20 мільйонів доз вакцини. 16 мільйонів з них планують використати для імунізації самих поляків. Ще 4 мільйони хочуть перепродати Україні, Грузії та Албанії.

У AstraZeneca обіцяли, що вакцини на польську територію надійдуть вже у першому півріччі 2021 року.

Ще не визначено конкретний термін перепродажу цих доз. Були сподівання, що це відбудеться у квітні. Ми будемо ухвалювати рішення після отримання графіка постачання на другий квартал від усіх виробників,

– розповів заступник глави МОЗ.

Також наразі триває робота над угодами, що дозволить перепродаж вакцини. Їхніми сторонами є Польща, ЄС та третя країна.

Українців на третьому етапі можуть щепити і в Польщі

Зазначимо, що українці можуть отримати щеплення і в самій Польщі. Таке передбачено на третьому етапі національного плану вакцинації. Стосуватиметься це лише тих людей, які перебувають у країні легально.



Для того, щоб отримати дозу вакцини потрібно буде показати тільки паспорт. Імунізація відбуватиметься за державний кошт.