У Польщі зафіксували найбільший приріст хворих з квітня

27 жовтня 2021 , 14:18
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Джерело:

Європейська правда

У Польщі впродовж минулої доби зафіксували понад 7 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший показник хворих з квітня.

Ситуація з COVID-19 в Польщі

У вівторок Міністерство охорони здоров'я повідомило про 6 265 нових випадків коронавірусної інфекції. Відомо, що 93 пацієнти з COVID-19, померли.

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Прогноз захворюваності

Прогнозують, що через місяць кількість нових випадків зросте до 10 тисяч щоденно.

Водночас аналітики міждисциплінарного центру математичного моделювання Університету Варшави розрахували, що у першій половині місяця добова кількість хворих може становити до 25 тисяч людей.

Згідно з останньою моделлю, пік осінньої хвилі прийде в середині грудня. Потім, до Різдва, кількість інфекцій буде повільно зменшуватись.

До слова, у жовтні в країні продовжили попередні обмеження, спрямовані на протидію поширення коронавірусу. Нові епідеміологічні заходи вирішили не запроваджувати, попри зростання зафіксованих випадків зараження COVID-19. 

Яка ситуація з COVID-19 у Польщі

Як пише Worldometers, Польща перебуває на 16 місці за кількістю хворих на коронавірус. Від початку пандемії у Польщі підтвердили 2,9 мільйона хворих на коронавірус. Понад 76 тисяч людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби, натомість 2,6 мільйона хворих одужали.
Автор: Анастасія Лукашевська