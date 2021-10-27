У Польщі зафіксували найбільший приріст хворих з квітня

У Польщі впродовж минулої доби зафіксували понад 7 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший показник хворих з квітня.

Ситуація з COVID-19 в Польщі

У вівторок Міністерство охорони здоров'я повідомило про 6 265 нових випадків коронавірусної інфекції. Відомо, що 93 пацієнти з COVID-19, померли.

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Прогноз захворюваності

Прогнозують, що через місяць кількість нових випадків зросте до 10 тисяч щоденно.

Водночас аналітики міждисциплінарного центру математичного моделювання Університету Варшави розрахували, що у першій половині місяця добова кількість хворих може становити до 25 тисяч людей.

Згідно з останньою моделлю, пік осінньої хвилі прийде в середині грудня. Потім, до Різдва, кількість інфекцій буде повільно зменшуватись.

До слова, у жовтні в країні продовжили попередні обмеження, спрямовані на протидію поширення коронавірусу. Нові епідеміологічні заходи вирішили не запроваджувати, попри зростання зафіксованих випадків зараження COVID-19.