У Польщі зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу від початку пандемії
За минулу добу в Польщі зафіксували майже 30 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Це є рекордом від початку пандемії з березня минулого року.
Джерело:Wirtualna Polska
Про це повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський. Також в країні майже рекордна кількість смертей від COVID-19.
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Новий рекорд у Польщі
Ми ще цей поріг 30 тисяч не перетинаємо, але вже дуже близько до нього. На жаль, кількість смертей теж є такою ж високою, як була у січні – сягнула 511 випадків,
– повідомив міністр.
Недзельський додав, що останні цифри спонукають серйозно замислитися над посиленням карантинного режиму. Він зазначив, що уряд розглядає варіант посилення карантину як на регіональному, так і національному рівнях. Найскладніша ситуація зберігається у Мазовецькому (Варшава) і різко погіршується у Сілезькому (Катовіце) воєводствах.
Ситуація з коронавірусом у Польщі
- Майже 3,3 мільйона жителів країни отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини, та понад 1,7 мільйона – обома дозами. Загалом зробили 5 077 928 доз вакцин.
- Через стрімке зростання кількості заражень, з 20 березня і щонайменш до 9 квітня запровадили обмеження.
- Від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 2 мільйони осіб, померли понад 50 тисяч.
- До кінця квітня щеплення першою дозою зможуть отримати близько 7 мільйонів людей.
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