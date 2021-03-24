У Польщі зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу від початку пандемії

За минулу добу в Польщі зафіксували майже 30 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Це є рекордом від початку пандемії з березня минулого року.

Про це повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський. Також в країні майже рекордна кількість смертей від COVID-19.

Також на тему: Pfizer розпочала випробовувати таблетки проти коронавірусу на людях

Новий рекорд у Польщі

Ми ще цей поріг 30 тисяч не перетинаємо, але вже дуже близько до нього. На жаль, кількість смертей теж є такою ж високою, як була у січні – сягнула 511 випадків,

– повідомив міністр.

Недзельський додав, що останні цифри спонукають серйозно замислитися над посиленням карантинного режиму. Він зазначив, що уряд розглядає варіант посилення карантину як на регіональному, так і національному рівнях. Найскладніша ситуація зберігається у Мазовецькому (Варшава) і різко погіршується у Сілезькому (Катовіце) воєводствах.

Ситуація з коронавірусом у Польщі