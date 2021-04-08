У Польщі зафіксували новий рекорд за кількістю смертей від COVID-19: майже тисяча за добу
За минулу добу, 7 квітня, у Польщі виявили рекордну кількість смертей внаслідок коронавірусу. Всього за один день від недуги померло 954 пацієнтів.
Джерело:Rmf24
У повідомленні йдеться, що 241 людина померла безпосередньо внаслідок коронавірусу. Натомість 713 пацієнтів померли від супутніх з коронавірусом інших хвороб.
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У МОЗ Польщі заявили, що нинішній приріст летальності є результатом "затримки звітування медичними закладами через сезон відпусток".
Зауважимо, що востаннє найвищий приріст смертності від коронавірусу у Польщі зафіксували 31 березня. Тоді за один день внаслідок хвороби померли 653 людини.
Коронавірус у Польщі: що відомо
- Від початку пандемії у Польщі виявили 2 499 507 хворих на коронавірус. 56 659 з них померли.
- 8 квітня країна повідомила про 27 887 нових випадків COVID-19. Найбільше з них у Сілезії та Мазовії.
- 7 квітня уряд Польщі прийняв рішення продовжити карантин в країні на 9 днів. Тож обмеження діятимуть в країні щонайменше до 18 квітня.
- Міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський передбачає, що у наступній статистиці вже будуть наслідки святкування Великодня.
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