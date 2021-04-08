У Польщі зафіксували новий рекорд за кількістю смертей від COVID-19: майже тисяча за добу

Джерело:Rmf24
За минулу добу, 7 квітня, у Польщі виявили рекордну кількість смертей внаслідок коронавірусу. Всього за один день від недуги померло 954 пацієнтів.
У повідомленні йдеться, що 241 людина померла безпосередньо внаслідок коронавірусу. Натомість 713 пацієнтів померли від супутніх з коронавірусом інших хвороб.
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У МОЗ Польщі заявили, що нинішній приріст летальності є результатом "затримки звітування медичними закладами через сезон відпусток".
Зауважимо, що востаннє найвищий приріст смертності від коронавірусу у Польщі зафіксували 31 березня. Тоді за один день внаслідок хвороби померли 653 людини.