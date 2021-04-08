У Польщі зафіксували новий рекорд за кількістю смертей від COVID-19: майже тисяча за добу

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Джерело:

Rmf24

За минулу добу, 7 квітня, у Польщі виявили рекордну кількість смертей внаслідок коронавірусу. Всього за один день від недуги померло 954 пацієнтів.

У повідомленні йдеться, що 241 людина померла безпосередньо внаслідок коронавірусу. Натомість 713 пацієнтів померли від супутніх з коронавірусом інших хвороб.

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У МОЗ Польщі заявили, що нинішній приріст летальності є результатом "затримки звітування медичними закладами через сезон відпусток".

Зауважимо, що востаннє найвищий приріст смертності від коронавірусу у Польщі зафіксували 31 березня. Тоді за один день внаслідок хвороби померли 653 людини.

Коронавірус у Польщі: що відомо

  • Від початку пандемії у Польщі виявили 2 499 507 хворих на коронавірус. 56 659 з них померли.
  • 8 квітня країна повідомила про 27 887 нових випадків COVID-19. Найбільше з них у Сілезії та Мазовії.
  • 7 квітня уряд Польщі прийняв рішення продовжити карантин в країні на 9 днів. Тож обмеження діятимуть в країні щонайменше до 18 квітня.
  • Міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський передбачає, що у наступній статистиці вже будуть наслідки святкування Великодня.