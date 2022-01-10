Омікрон в Польщі

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич також повідомив, що в країні зросла кількість випадків інфікування штамом Омікрон.

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За його даними, впродовж останнього тижня частка штаму Омікрон серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1 – 2,5% до 7 – 8%.

Перші жертви Омікрону

Ми маємо принаймні два перші випадки смерті серед інфікованих новою версією вірусу – Омікроном,

– зазначив Андрусевич.

Йдеться про два випадки, які зареєстрували у Кракові. За даними речника, померлі 92 і 85 років не були вакцинованими.

За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки "Омікрону", найбільше – у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Поширення та протидія пандемії

Впродовж доби у Польщі повідомили про понад 7,7 тисячі випадківCOVID-19, від ускладнень хвороби померли 19 людей. Загальна кількість жертв COVID-19 у Польщі становить майже 100 тисяч.

Натомість повністю вакцинованими в Польщі є 21,2 мільйона людей. Зокрема, бустерну дозу отримали 7,5 мільйона поляків.

Ризики смерті внаслідок інфікування Омікроном

У Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про дуже високий ризик поширення штаму Омікрон. Однак значно легший перебіг захворювання та ризик госпіталізацій і смерті.

Втім, нещодавно у США теж зареєстрували першу смерть від цього варіанту в країні. В Ізраїлі повідомили про випадок міокардиту в інфікованого штамом коронавірусу Омікрон.

Згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

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