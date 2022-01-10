У Польщі зафіксували перші смертельні випадки через Омікрон

10 січня 2022 , 16:11
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Джерело:

Укрінформ

У Польщі зафіксували перші смертельні випадки внаслідок інфікування штамом Омікрон. Померлі не були вакцинованими.

Омікрон в Польщі

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич також повідомив, що в країні зросла кількість випадків інфікування штамом Омікрон. 

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За його даними, впродовж останнього тижня частка штаму Омікрон серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1 – 2,5% до 7 – 8%. 

Перші жертви Омікрону

Ми маємо принаймні два перші випадки смерті серед інфікованих новою версією вірусу – Омікроном,
– зазначив Андрусевич.

Йдеться про два випадки, які зареєстрували у Кракові. За даними речника, померлі 92 і 85 років не були вакцинованими.  

За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки "Омікрону", найбільше – у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Поширення та протидія пандемії

Впродовж доби у Польщі повідомили про понад 7,7 тисячі випадківCOVID-19, від ускладнень хвороби померли 19 людей. Загальна кількість жертв COVID-19 у Польщі становить майже 100 тисяч.

Натомість повністю вакцинованими в Польщі є 21,2 мільйона людей. Зокрема, бустерну дозу отримали 7,5 мільйона поляків. 

Ризики смерті внаслідок інфікування Омікроном

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Автор: Анастасія Лукашевська