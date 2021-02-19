У Польщі зафіксували перший випадок "південноафриканського" штаму коронавірусу

У Польщі виявили перший випадок"південноафриканської" мутації коронавірусу, яка вважається дуже заразною і від якої не захищає відома вакцина компнаії AstraZeneca.

Про це під час пресконференції у Варшаві сказав глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, що "британський", так і "південноафриканський" штами є елементами, які "прискорять пандемічні процеси в Польщі".

Читайте також Чехів зобов'язали одягати по 2 захисні маски одночасно

Нещодавно я отримав інформацію, що крім британської мутації у Польщі з’явилася також південноафриканська. Перший випадок ідентифіковано в лабораторії медуніверситету у Білостоці. Цей випадок зафіксовано в околицях міста Сувалки,

– повідомив Недзельський.

Раніше речник МОЗ країни Войцєх Андрусевич повідомив, що у Польщі 10% випадків інфікування COVID-19 походять з "британської" мутації коронавірусу.

Такий висновок зробили польські науковці з Малопольського центру біотехнології Ягеллонського університету у Кракові після дослідження чергових зразків коронавірусу, отриманих від інфікованих людей.

Додамо, що за минулу добу, 18 лютого, у Польщі заявили про 8777 нових випадків коронавірусної інфекції та 241 смерть. Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський повідомив про третю хвилю коронавірусної інфекції у країні.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде", – наголосив Недзельський.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу