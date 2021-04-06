У Польщу доставили додаткові дози вакцини Pfizer

У понеділок 6 квітня до Польщі прибула партія зі 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Вони розподіляються по пунктах вакцинації.

Окрім того, у неділю 11 квітня Польща очікує додаткові партії вакцини AstraZeneka. Загалом впродовж квітня до Польщі мають доставити 7 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

До теми Україна може отримати ще 10 мільйонів доз вакцин у 2021 році, – Степанов

Згідно з графіком, в наступні тижні квітня в країну доставлять додаткові дози вакцин Pfizer, AstraZeneka і Moderna. Також планується перша поставка вакцини Johnson & Johnson.

Загалом станом на 6 квітня в Польщу доставили 8 078 060 доз вакцин проти коронавірусу, 7 186 140 з них доставили на пункти щеплення.

Нині на складі є 395 420 доз, 496 500 доз знаходяться на стадії реалізації.

Вакцинація у Польщі: що відомо