Тікети можна отримати в центрах імунізації, що працюють у місті. Про це повідомив глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у фейсбуці.
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ФК "Ворскла" дарує тисячу квитків на свій матч. Їх зможуть отримати у кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації перші 200 людей, які прийдуть зробити щеплення у вівторок, 10 серпня,
– зазначив чиновник.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли – 2 258 532 осіб;
- одужали – 2 190 686 пацієнтів;
- померли – 53 085 громадян.