У Полтаві за COVID-щеплення роздаватимуть квитки на футбольні матчі

7 серпня 2021 , 17:47
Читать новость на русском

Джерело:

Олег Синєгубов у фейсбуці

Полтавський футбольний клуб "Ворскла" закликав своїх уболівальників вакцинуватися. Поціновувачам гри мільйонів пропонують квитки на матчі за щеплення проти COVID-19.

Тікети можна отримати в центрах імунізації, що працюють у місті. Про це повідомив глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Чи чекати українцям на новий локдаун з 4 вересня: прогноз МОЗ

ФК "Ворскла" дарує тисячу квитків на свій матч. Їх зможуть отримати у кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації перші 200 людей, які прийдуть зробити щеплення у вівторок, 10 серпня,
– зазначив чиновник.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • захворіли – 2 258 532 осіб;
  • одужали – 2 190 686 пацієнтів;
  • померли – 53 085 громадян.
Зверніть увагу! Протягом минулої доби, 6 серпня, в Україні зафіксували 1 054 випадки зараження COVID-19. 
  • Від ускладнень інфекції померли 20 людей.
Автор: Олег Васьків