У Полтаві за COVID-щеплення роздаватимуть квитки на футбольні матчі

Полтавський футбольний клуб "Ворскла" закликав своїх уболівальників вакцинуватися. Поціновувачам гри мільйонів пропонують квитки на матчі за щеплення проти COVID-19.

Тікети можна отримати в центрах імунізації, що працюють у місті. Про це повідомив глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у фейсбуці.

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ФК "Ворскла" дарує тисячу квитків на свій матч. Їх зможуть отримати у кожному з п'яти полтавських центрів вакцинації перші 200 людей, які прийдуть зробити щеплення у вівторок, 10 серпня,

– зазначив чиновник.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли – 2 258 532 осіб;

одужали – 2 190 686 пацієнтів;

померли – 53 085 громадян.

Від ускладнень інфекції померли 20 людей.

Протягом минулої доби, 6 серпня, в Україні зафіксували 1 054 випадки зараження COVID-19.