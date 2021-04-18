На Полтавщину прибула перша партія вакцини Pfizer, – глава ОДА
Полтавщина 18 квітня отримала першу партію вакцин від компанії Pfizer-BioNTech. До області прибуло 1 170 доз ліків від коронавірусу.
Джерело:Полтавська ОДА
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, вже у понеділок, 19 квітня, 132 людини Горбанівського геріатричного пансіонату отримають щеплення. Працюватимуть дві мобільні бригади, які пройшли відповідне навчання.
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Полтавщина отримала 1 170 доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech. Вона містить у собі молекулу, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді,
– сказав очільник ОДА.
Він зазначив, що першими цим препаратом вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей, далі – працівників ДСНС та прикордонників.
Олег Синєгубов також додав, що надалі вони замовлятимуть чергову партію у кілька тисяч доз.
На Полтавщину надійшла вакцина Sinovac
Цього тижня у Полтавську область надійшло 8 тисяч доз вакцини від компанії Sinovac, якою щеплюватимуть людей, що мають проблеми зі здоров'ям. Зокрема, не в змозі пересуватися самостійно і перебувають удома, а також соціальних працівників, які їх обслуговують.
Також нею вакцинують осіб, які забезпечують роботу ЗНО і контингент військових миротворців. Найближчим часом область знову отримає серію вакцини AstraZeneca – понад 13 тисяч доз.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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