На Полтавщину прибула перша партія вакцини Pfizer, – глава ОДА

Полтавщина 18 квітня отримала першу партію вакцин від компанії Pfizer-BioNTech. До області прибуло 1 170 доз ліків від коронавірусу.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, вже у понеділок, 19 квітня, 132 людини Горбанівського геріатричного пансіонату отримають щеплення. Працюватимуть дві мобільні бригади, які пройшли відповідне навчання.

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Полтавщина отримала 1 170 доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech. Вона містить у собі молекулу, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді,

– сказав очільник ОДА.

Він зазначив, що першими цим препаратом вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей, далі – працівників ДСНС та прикордонників.

Олег Синєгубов також додав, що надалі вони замовлятимуть чергову партію у кілька тисяч доз.

На Полтавщину надійшла вакцина Sinovac

Цього тижня у Полтавську область надійшло 8 тисяч доз вакцини від компанії Sinovac, якою щеплюватимуть людей, що мають проблеми зі здоров'ям. Зокрема, не в змозі пересуватися самостійно і перебувають удома, а також соціальних працівників, які їх обслуговують.

Також нею вакцинують осіб, які забезпечують роботу ЗНО і контингент військових миротворців. Найближчим часом область знову отримає серію вакцини AstraZeneca – понад 13 тисяч доз.

Минулої доби, 17 квітня, у Полтавській області зробили 76 щеплень проти COVID-19 . Водночас зафіксували 160 нових випадків зараження.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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