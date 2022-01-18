"Помаранчевих" областей в Україні вдвічі побільшало: одна з них наближається до локдауну
Джерело:МОЗ
В Україні розширили помаранчеву зона карантину. Станом на 18 січня в ній перебуває 4 області.
До них додалися Рівненська і Чернівецька області. Все через погіршення ситуації з COVID-19. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
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Тож зараз у помаранчевій зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська – у області цілих 3 критичних показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій);
- Рівненська – там критичний показник нових випадків;
- Сумська – також забагато нових випадків інфікування;
- Чернівецька – зафіксували високий показник нових хворих.
Ситуація погіршується
Зокема, в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування від 15 січня відповідає червоній зоні – 27,8% при нормі до 20%. Також зафіксували перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій – 72,2% (за максимального 50%).
Крім цього, в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій – 64,3 при нормі до 60 на 100 тисяч населення.
На Сумщині перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 27,7%. Цей же показник перевищено у Рівненській та Чернівецькій областях – в обох 20,5%.
Решта регіонів України перебуває в жовтій зоні карантину.
Загальний показник по Україні
Станом на 17 січня, рівень захворюваності по країні становить 236 на 100 тисяч населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб.Увага! В Києві рівень захворюваності становить 410 на 100 тисяч осіб. Найвищий він у Івано-Франківській області – 522 на 100 тисяч населення, а також Сумській – 412 на 100 тисяч населення.
Рівень госпіталізацій по країні становить 29,4, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій – 17,7.
Завантаженість ліжок з киснем по країні становить 23,7% при визначеному показнику в 65%, в Києві – 12,9%.
Епідемічна ситуація в Україні / Інфографіка МОЗ
Яка загальна картина захворюваності в УкраїніЗа весь час пандемії в Україні️ захворіло 3 768 088 осіб, одужало – 3 561 923, сталося 98 549 летальних випадків та проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.
За добу 17 січня в Україні зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.