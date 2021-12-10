Актуальні показники захворюваності в регіонах

"Жовта" зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей.

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Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька області.

Червона зона залишилась без змін. В цій зоні 10 регіонів:

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Помаранчева зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:

Донецька,

Одеська.

Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Яка захворюваність на коронавірус в Україні? Впродовж доби захворіли на коронавірус 11 327 людей. До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу