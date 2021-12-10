Актуальні показники захворюваності в регіонах
"Жовта" зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей.
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- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
Червона зона залишилась без змін. В цій зоні 10 регіонів:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Помаранчева зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:
- Донецька,
- Одеська.
Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ
Яка захворюваність на коронавірус в Україні?Впродовж доби захворіли на коронавірус 11 327 людей. До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу