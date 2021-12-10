Помаранчеву зону розширили: в одній з "жовтих" областей погіршились показники

10 грудня 2021 , 11:05
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В помаранчеву зону перейшла ще одна область. "Жовтих" регіонів стало менше – 13.

Актуальні показники захворюваності в регіонах

"Жовта" зона є найбільшою станом на сьогодні. Втім, вона скоротилась, тепер тут Київ та 12 областей.

Увага Тривожні розлади: чому найчастіше виникають, як їх вчасно діагностувати й подолати

  • Дніпропетровська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська.
  • Чернівецька області.

Червона зона залишилась без змін. В цій зоні 10 регіонів:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Помаранчева зона розширилась вдвічі. Тепер в неї входять дві області:

  • Донецька,
  • Одеська.

Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Яка захворюваність на коронавірус в Україні?

 Впродовж доби захворіли на коронавірус 11 327 людей. До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська