Помер 30-річний житель Мукачева Закарпатської області, якому 25 грудня у Львові пересадили серце.

Після операції виникли ускладнення

Впродовж останнього тижня чоловік перебував у важкому стані, про смерть чоловіка повідомила його дружина Вікторія.

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Мій чоловік ще у реанімації. Дуже важкий стан. Нирки не хочуть працювати, постійно на діалізі, а сьогодні зупинилося наше нове серце. Лікарям вдалося його запустити, але нічого не можуть сказати,

– писала вона 28 грудня.

Вже 3 січня жінка повідомила, що чоловіка не стало.

Власне серце чоловіка зупинялось 6 разів

Операцію з трансплантації серця успішно провели у лікарні швидкої допомоги Львова. Пересадку органа виконував завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Донором стала 42-річна львів'янка. Після того, як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство.

Власне серце чоловіка після пневмонії було у критичному стані. За останній рік воно зупинялося 6 разів.

Трансплантація у Львові: