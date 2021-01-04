Помер чоловік, якому нещодавно пересадили серце у Львові
Помер 30-річний житель Мукачева Закарпатської області, якому 25 грудня у Львові пересадили серце.
Після операції виникли ускладнення
Впродовж останнього тижня чоловік перебував у важкому стані, про смерть чоловіка повідомила його дружина Вікторія.
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Мій чоловік ще у реанімації. Дуже важкий стан. Нирки не хочуть працювати, постійно на діалізі, а сьогодні зупинилося наше нове серце. Лікарям вдалося його запустити, але нічого не можуть сказати,
– писала вона 28 грудня.
Вже 3 січня жінка повідомила, що чоловіка не стало.
Власне серце чоловіка зупинялось 6 разів
Операцію з трансплантації серця успішно провели у лікарні швидкої допомоги Львова. Пересадку органа виконував завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.
Донором стала 42-річна львів'янка. Після того, як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство.
Власне серце чоловіка після пневмонії було у критичному стані. За останній рік воно зупинялося 6 разів.
Трансплантація у Львові:
- Першу трансплантацію серця у Львові здійснили 4 липня 2020 року.
- З того часу у Львові здійснили 4 пересадки серця.
- Львівські лікарі також здійснили трансплантацію нирок та підшлункової залози.
- У 2021 році в лікарні швидкої допомоги планують виконувати ще й трансплантації печінки й легенів.
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