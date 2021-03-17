Помер хлопчик, який рік тому першим захворів на COVID-19 серед дітей в Україні

У Вінницькій області помер трирічний Павлик, який рік тому став наймолодшим пацієнтом України, хворим на коронавірус.

У 2020 тоді ще дворічний Павлик став найменшим пацієнтом України з коронавірусом. Хвороба і перебування на апараті ШВЛ не минули безслідно.

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Історія Павлика від 2020 року:

Відколи маляті діагностували коронавірус, дитина 3 місяці перебувала у Вінницькій обласній дитячій лікарні й лише під кінець почала реагувати на звуки й світло, а також могла тримати іграшку в руці.

Хлопчик потребував тривалої реабілітації та особливого догляду.

Але під час перебування вдома, у багатодітній родині, його стан погіршився.

Вдруге дитину госпіталізували 13 березня 2021 року. Вона була дуже ослабленою, виснаженою, у занедбаному стані, з великими ділянками застарілих пролежнів і критично низькою вагою.

Від чого помер хлопчик

Лікар анестезіолог Могилів-Подільської лікарні Олег Хухлей розповів, що у хлопчика діагностували двосторонню пневмонію, деструкцію легенів, критичний рівень сатурації й правобічний пневмоторакс і накопичення гною. Окрім цього, у нього була енцефалопатія, він був неконтактний та без свідомості.

Лікарі під'єднали маля до апарату ШВЛ і боролися за його життя до останнього. Але він помер, так і не прийшовши до тями.