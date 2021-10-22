Помер від інсульту, бо все зайняте COVID-пацієнтами, – волонтерка про колапс в лікарнях Одеси

Одеса вже тиждень перебуває у червоній зоні. Ситуація ще не була такою критичною за всі роки пандемії. Для хворих не вистачає кисню, а для пацієнтів з не COVID-19 – місць.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу волонтерка й очільниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Зараз у Одесі лікарні переповнені COVID-пацієнтами, через що погіршується якість лікування всіх інших.

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Такого колапсу ще не було

За словами волонтерки, через наповненість лікарень пацієнтами з COVID-19 вчора, 22 жовтня, відкрили ще два відділення на 80 і 100 ліжок. Були надії, що це покращить ситуацію хоча б на кілька днів, але їх зайняли хворі вже до вечора.

"Ближче до 23:00 почались дзвінки з проханням про кисень для пацієнтів, які не можуть потрапити в стаціонар. Такої швидкості заповнення ліжкового фонду не було ні восени 2020 року, ні весною 2021 року – коли, в принципі, був колапс", – повідомила Ножевнікова.

Невакциновані забирають можливість лікуватись в інших

"Що ми будемо далі робити? Ми не можемо без кінця відкривати нові відділення. От вчора на моїх очах відбулась моторошна історія – пацієнт помер від інсульту. Йому просто не могли знайти місця – це не хворий на COVID-19. Але от останніми зайняті всі ліжка", – розповіла волонтерка.

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Ножевнікова пояснила, відкриваючи нові COVID-відділення одне за одним, вони змушені перетягувати туди всіх лікарів. Водночас пацієнти з іншими хворобами залишаються поза увагою. Як зазначає волонтерка, лікарів не вистачає. Постійно надходять скарги від пацієнтів стаціонару, що їм не надають якісну медичну допомогу, але не тому, що лікарі не хочуть, а тому, що не встигають.

Люди, які не вакциновані це – 97% – 98%. Саме вони займають ліжка в реанімаціях і стаціонарах. Відповідно, ми втрачатимемо інших пацієнтів через те, що хтось начитався "жовтих" газет, позбавивши себе можливості перенести цю хворобу легко, або з середньою важкістю, і не займати ліжко в стаціонарі. Катерина Ножевнікова Волонтерка й очільниця благодійного фонду "Корпорація монстрів"

Загроза серйозної небезпеки

"Я не знаю, як ще вмовити людей, як їм пояснити. У реанімації – всі невакциновані, у палатах інтенсивної терапії, практично всі невакциновані. Хвороба перебігає в них дуже важко", – повідомила Ножевнікова.

Також вона додала, що зараз кисню потрібно значно більше, ніж у найгостріші часи пандемії. Ситуацію ускладнює також зупинка одного із заводів, який виробляв кисень.

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