Помер відомий кардіолог Юрій Соколов: що про нього відомо
На 77 році життя помер видатний кардіолог та професор Юрій Соколов. Чоловіка нестало 26 січня 2021 року.
Джерело: фейсбук-сторінка Святослава Вакарчука
Трагічну звістку повідомив політик та лідер популярного українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
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Вакарчук наголосив, що Юрій Соколов був для нього вчителем та прикладом.
Він був одним з кращих людей, яких я зустрічав у своєму житті. Просто не віриться, що його більше немає. Вічна пам'ять, Юрію Миколайовичу,
– написав він.
Що відомо про Юрія Соколова
- Професор та доктор медичних наук Юрій Соколов народився 14 серпня 1944 року у російському місті Іркутськ.
- Він навчався в Іркутському державному медичному інституті. Згодом вступив в аспірантуру при кафедрі госпітальної хірургії Іркутського державного медичного інституту.
- У 1975 році Соколов успішно захистив кандидатську дисертацію. Вже за 7 років він захистив докторську дисертацію. Загалом Юрій Соколов є автором 245 наукових праць.
- За його ініціативою з 2002 року проводиться щорічний освітній курс по інтервенційній кардіології.
- Соколов був заслуженим лікарем України, почесним членом Європейського товариства кардіологів, а також член Національної Академії медичних наук України за спеціальністю інтервенційна кардіологія.
- Має орден "За заслуги" третього ступеня.
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