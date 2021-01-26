Помер відомий кардіолог Юрій Соколов: що про нього відомо

Джерело: фейсбук-сторінка Святослава Вакарчука

Трагічну звістку повідомив політик та лідер популярного українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Вакарчук наголосив, що Юрій Соколов був для нього вчителем та прикладом.

Він був одним з кращих людей, яких я зустрічав у своєму житті. Просто не віриться, що його більше немає. Вічна пам'ять, Юрію Миколайовичу,

– написав він.

Що відомо про Юрія Соколова