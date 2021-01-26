Помер відомий кардіолог Юрій Соколов: що про нього відомо

26 січня 2021 , 17:19
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На 77 році життя помер видатний кардіолог та професор Юрій Соколов. Чоловіка нестало 26 січня 2021 року.

Джерело: фейсбук-сторінка Святослава Вакарчука

Трагічну звістку повідомив політик та лідер популярного українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Вакарчук наголосив, що Юрій Соколов був для нього вчителем та прикладом.

Він був одним з кращих людей, яких я зустрічав у своєму житті. Просто не віриться, що його більше немає. Вічна пам'ять, Юрію Миколайовичу,
– написав він.

Що відомо про Юрія Соколова

  • Професор та доктор медичних наук Юрій Соколов народився 14 серпня 1944 року у російському місті Іркутськ.
  • Він навчався в Іркутському державному медичному інституті. Згодом вступив в аспірантуру при кафедрі госпітальної хірургії Іркутського державного медичного інституту.
  • У 1975 році Соколов успішно захистив кандидатську дисертацію. Вже за 7 років він захистив докторську дисертацію. Загалом Юрій Соколов є автором 245 наукових праць.
  • За його ініціативою з 2002 року проводиться щорічний освітній курс по інтервенційній кардіології.
  • Соколов був заслуженим лікарем України, почесним членом Європейського товариства кардіологів, а також член Національної Академії медичних наук України за спеціальністю інтервенційна кардіологія.
  • Має орден "За заслуги" третього ступеня.