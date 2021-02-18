Помер винахідник дефібрилятора Бернард Лаун
У США помер відомий лікар-кардіолог Бернард Лаун. Він винайшов дефібрилятор та отримав Нобелівську премію миру.
Джерело:AP
16 лютого 2001 року він помер у себе вдома в штаті Массачусетс у віці 99 років. Останнім часом страждав від ускладнень застійної серцевої недостатності та пневмонії.
До теми У США вперше з часів Другої світової скоротилася тривалість життя
Він був одним із перших лікарів, який наголошував на важливості дієти та фізичних вправ для лікування захворювань серця. З його прикладу можна побачити, що це справді впливає на тривалість життя.
Що відомо про Бернарда Лауна: коротка біографія
- Він народився 7 червня 1921 року. В 1935 році його сім'я разом емігрувала до США.
- У 1962 році Лаун винайшов кардіовертер (дефібрилятор постійного струму). Це пристрій, який за допомогою електрошоку змушує серце відновити нормальний ритм.
- Він був відомим соціальним активістом та у 1980 роках став співзасновником організації "Міжнародні лікарі за запобігання ядерній війні. Організація закликала запровадити мораторій на випробування та виробництво ядерної зброї.
- У 1985 році Лауна нагородили Нобелівською премією миру за підвищення обізнаності про наслідки ядерної війни під час Холодної війни між США та СРСР.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter