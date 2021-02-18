Помер винахідник дефібрилятора Бернард Лаун

У США помер відомий лікар-кардіолог Бернард Лаун. Він винайшов дефібрилятор та отримав Нобелівську премію миру.
16 лютого 2001 року він помер у себе вдома в штаті Массачусетс у віці 99 років. Останнім часом страждав від ускладнень застійної серцевої недостатності та пневмонії.
До теми У США вперше з часів Другої світової скоротилася тривалість життя
Він був одним із перших лікарів, який наголошував на важливості дієти та фізичних вправ для лікування захворювань серця. З його прикладу можна побачити, що це справді впливає на тривалість життя.
Що відомо про Бернарда Лауна: коротка біографія
- Він народився 7 червня 1921 року. В 1935 році його сім'я разом емігрувала до США.
- У 1962 році Лаун винайшов кардіовертер (дефібрилятор постійного струму). Це пристрій, який за допомогою електрошоку змушує серце відновити нормальний ритм.
- Він був відомим соціальним активістом та у 1980 роках став співзасновником організації "Міжнародні лікарі за запобігання ядерній війні. Організація закликала запровадити мораторій на випробування та виробництво ядерної зброї.
- У 1985 році Лауна нагородили Нобелівською премією миру за підвищення обізнаності про наслідки ядерної війни під час Холодної війни між США та СРСР.