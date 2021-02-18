Помер винахідник дефібрилятора Бернард Лаун

У США помер відомий лікар-кардіолог Бернард Лаун. Він винайшов дефібрилятор та отримав Нобелівську премію миру.

16 лютого 2001 року він помер у себе вдома в штаті Массачусетс у віці 99 років. Останнім часом страждав від ускладнень застійної серцевої недостатності та пневмонії.

До теми У США вперше з часів Другої світової скоротилася тривалість життя

Він був одним із перших лікарів, який наголошував на важливості дієти та фізичних вправ для лікування захворювань серця. З його прикладу можна побачити, що це справді впливає на тривалість життя.

Що відомо про Бернарда Лауна: коротка біографія