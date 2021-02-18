Помер винахідник дефібрилятора Бернард Лаун

18 лютого 2021 , 20:24
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Джерело:

AP

У США помер відомий лікар-кардіолог Бернард Лаун. Він винайшов дефібрилятор та отримав Нобелівську премію миру.

16 лютого 2001 року він помер у себе вдома в штаті Массачусетс у віці 99 років. Останнім часом страждав від ускладнень застійної серцевої недостатності та пневмонії.

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Він був одним із перших лікарів, який наголошував на важливості дієти та фізичних вправ для лікування захворювань серця. З його прикладу можна побачити, що це справді впливає на тривалість життя.

Що відомо про Бернарда Лауна: коротка біографія

  • Він народився 7 червня 1921 року. В 1935 році його сім'я разом емігрувала до США.
  • У 1962 році Лаун винайшов кардіовертер (дефібрилятор постійного струму). Це пристрій, який за допомогою електрошоку змушує серце відновити нормальний ритм.
  • Він був відомим соціальним активістом та у 1980 роках став співзасновником організації "Міжнародні лікарі за запобігання ядерній війні. Організація закликала запровадити мораторій на випробування та виробництво ядерної зброї.
  • У 1985 році Лауна нагородили Нобелівською премією миру за підвищення обізнаності про наслідки ядерної війни під час Холодної війни між США та СРСР.