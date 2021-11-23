Народилася ще в XIX столітті: померла найстаріша людина на Землі

У Філіппінах померла найстаріша людина у світі – Франсіско Сусано. Жінка народилася 11 вересня 1897 року.

Причина смерті довгожительки

Франсіска Сусано вважали найстарішою живою людиною на світі. Прожила рекордсменка 124 роки.

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Причину смерті Сусано поки що не встановлено. Медики досліджують тіло на зараження коронавірусом, однак у жінки не було симптомів інфекції.

Жінка була останньою живою людиною на світі, яка народилася ще позаминулого, ХІХ століття.



У документах жінки зазначено, що вона народилася 11 вересня 1897 року / Фото CNN

До слова, Чеське управління соціального забезпечення вирішили фінансово підтримувати довгожителів. Так, 713 мешканців республіки, старших за 100 років, які зареєстровані в республіці, будуть отримувати надбавки до щомісячної пенсії у розмірі 2 000 крон.

Секрети довгожителів

Також зауважимо, що найвищу середньою тривалість життя фіксують в Японії, вона дорівнює 83 рокам. Найбільшу кількість довгожителів реєструють саме в Японії.

До Книги рекордів Гіннеса потрапляло багато японських довгожителів, однак конкретних пояснень науковці та генетики цьому явищу поки не знайшли.

Так, 117 річна Кане Танака є найстарішою жінкою у світі, а тепер і найстарішою жителькою Японії за всю історію. Танаку у 2019 році занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу жительку планети, коли їй було 116 років.

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