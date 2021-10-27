Завжди говорили, що помруть в один день
Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір. Про смерть подружжя розповіла сестра померлої Леся Баранюк.
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Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше",
– сказала Леся.
Так і сталось – Марія та Володимир померли в один день. "Володя зміг прожити без дружини лише 12 годин", – додала Леся.
Журналісти 24 каналу дізналися, що померлим було по 66 років. Щеплення від коронавірусу вони не робили. Спершу гірше стало Володимиру, адже у нього були проблеми з серцем. Кілька років тому чоловіку робили операцію. Однак йому вдалося прожити трохи довше, ніж Марії.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 26 жовтня COVID-19 підхопили 22 574 людей. Найбільше нових хворих виявили у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях й у Києві.
- Побороти недугу, на жаль, не вдалося 629 людям.
- Вакцинацію проти коронавірусу за добу зробила рекордна кількість осіб – понад 291 тисяча українців.
- Через погіршення ситуації ще 7 областей потрапили у червону зону. Мовиться про Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Хмельницьку та Чернігівську. Посилений карантин там почне діяти з 30 жовтня.
Повний текст публікації Лесі Баранюк у фейсбуці:
Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця.... Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше....". Так і сталось – вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин... Як же нестерпно боляче".