Завжди говорили, що помруть в один день

Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір. Про смерть подружжя розповіла сестра померлої Леся Баранюк.

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Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше",

– сказала Леся.

Так і сталось – Марія та Володимир померли в один день. "Володя зміг прожити без дружини лише 12 годин", – додала Леся.

Журналісти 24 каналу дізналися, що померлим було по 66 років. Щеплення від коронавірусу вони не робили. Спершу гірше стало Володимиру, адже у нього були проблеми з серцем. Кілька років тому чоловіку робили операцію. Однак йому вдалося прожити трохи довше, ніж Марії.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 26 жовтня COVID-19 підхопили 22 574 людей. Найбільше нових хворих виявили у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях й у Києві.

Побороти недугу, на жаль, не вдалося 629 людям.

Вакцинацію проти коронавірусу за добу зробила рекордна кількість осіб – понад 291 тисяча українців.

Через погіршення ситуації ще 7 областей потрапили у червону зону. Мовиться про Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Хмельницьку та Чернігівську. Посилений карантин там почне діяти з 30 жовтня.

Повний текст публікації Лесі Баранюк у фейсбуці:

Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця.... Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше....". Так і сталось – вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин... Як же нестерпно боляче".