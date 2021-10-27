Померли в один день: на Львівщині подружжя не змогло побороти COVID-19
Джерело:фейсбук Лесі Баранюк
У Новояворівській лікарні на Львівщині від коронавірусу померли чоловік та жінка. Медики місяць боролися за життя подружжя у реанімаційному відділені, однак врятувати хворих не вдалося.
Завжди говорили, що помруть в один день
Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір. Про смерть подружжя розповіла сестра померлої Леся Баранюк.
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Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше",
– сказала Леся.
Так і сталось – Марія та Володимир померли в один день. "Володя зміг прожити без дружини лише 12 годин", – додала Леся.
Подружжя не було вакцинованим
Головний лікар Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз розповів журналістам 24 каналу, що померлим було по 66 років. Їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня. Щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет.
За словами Мороза, впродовж вересня – жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 людей. Усі вони були невакцинованими.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 26 жовтня COVID-19 підхопили 22 574 людей. Найбільше нових хворих виявили у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях й у Києві.
- Побороти недугу, на жаль, не вдалося 629 людям.
- Вакцинацію проти коронавірусу за добу зробила рекордна кількість осіб – понад 291 тисяча українців.
- Через погіршення ситуації ще 7 областей потрапили у червону зону. Мовиться про Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Хмельницьку та Чернігівську. Посилений карантин там почне діяти з 30 жовтня.
Повний текст публікації Лесі Баранюк у фейсбуці:
Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця.... Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше....". Так і сталось – вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин... Як же нестерпно боляче".