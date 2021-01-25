Вчені проаналізували смертність від COVID-19 в залежності від віку. Їхня робота нагадує про те, що хвороба дуже небезпечна для людей середнього віку.

Джерело: European Journal of Epidemiology

Як відбувалося дослідження

Для огляду вчені використовували понад 1000 наукових статей і урядових документів. В остаточний аналіз увійшли 27 досліджень, які охопили 34 країни. Використовуючи ці дані, вчені узагальнили інформацію про вікові ризики смертності від COVID-19.

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Автори нового аналізу нагадують, що ранні дослідження смертності від COVID-19 показали, що інфекція найнебезпечніша для літніх людей. Але пізніше в наукових роботах було встановлено і те, що в середньому віці люди мають високий ризик, ніж молоді. Згідно з оксфордським словником, середнім вважається вік від 45 до 65 років.

Люди середнього віку мають високий ризик смерті від коронавірусу

Аналіз підтвердив, що ризик смерті від COVID-19 зростає в міру збільшення віку. У 25 років цей ризик становить приблизно 1 на 10000 випадків хвороби, включаючи безсимптомні й недіагностовані. У 60 років він становить уже 1 на 100.

Вчені підкреслюють, що до середнього віку небезпека істотно збільшується. Вони наводять дані британської статистики, згідно з якою у людини у віці 55-64 року ризик смерті від коронавірусної інфекції у 200 разів вищий, ніж ризик смерті в автокатастрофі.

Близько 40% смертей від COVID-19 в країні припадають на людей у ​​віці від 45 до 75 років. Для порівняння, на дітей і дорослих людей молодше 45 років – 3%.