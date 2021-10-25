Помилка при дозуванні вакцини AstraZeneca призвела до неймовірного відкриття

Помилка дозування, допущена під час випробування вакцини AstraZeneca в Оксфордському університеті, привела до нового відкриття. Виявилось, що нижче дозування при першій ін'єкції захищає значно краще.

У клінічних випробуваннях вакцини використовується метод, відомий як ескалація дози. При ньому одна людина отримує обидва щеплення нижчими дозами, друга – вищими тощо.

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Помилка під час дослідження AstraZeneca: що трапилось

Під час дослідження вакцини AstraZeneca деякі учасники помилково отримали половину дози під час першої ін'єкції, а під час другої – повну дозу.

Парадоксально, але випробування показало, що добровольці, які отримали меншу дозу від першого уколу, були краще захищені від COVID-19, ніж ті, які отримали 2 повні дози.

Однак було незрозуміло, з чим саме був пов'язаний таки ефект.

Вчені з Медичної школи імені Файнберга Північно-Західного університету перевірили дію основної дози вакцини проти SARS-CoV-2 на мишах і виявили, що перша вакцинація у менших дозах значно покращила ефективність препарату проти коронавірусу. Дослідження показало, що після другого щеплення у таких гризунів вироблялось більше антитіл і Т-клітин.

Зауважимо, що дослідники не використовували вакцину AstraZeneca. Гризунам кололи аналогічний препарат проти аденовірусу серотипу 5.

Чому менша перша доза працює краще

У дослідженні AstraZeneca учасники, які отримали повну першу дозу, отримали другу приблизно через 3 – 4 тижні після першої ін'єкції. Натомість реципієнти, які отримали нижчу дозу, мали набагато довший інтервал після первинної вакцинації.

Вчені відтворили збільшений інтервал під час дослідження на мишах і це покращило імунну відповідь у гризунів.

Збільшений інтервал після первинної вакцинації дозволяє імунній системі відпочивати й дозрівати таким чином, що імунна відповідь може посилюватися після повторної вакцинації. Чим довше ви чекаєте перед другою дозою, тим кращою буде вторинна імунна відповідь,

– йдеться в дослідженні.

Однак дослідники зауважили, що у цієї медалі є й друга сторона – чим довше людина чекатиме на 2 дозу вакцини, тим більше шансів підхопити вірус в цей період.