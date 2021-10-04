Про це повідомила 3 жовтня волонтерка організації "Корпорація Монстрів" Катерина Ножевнікова. За її словами, це повторення помилок влади, які були вже минулого року.

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Немає кому працювати

Волонтерка вкотре закликала своїх підписників робити вакцинацію. Вона акцентувала на тому, що ситуація значно серйозніша, ніж це здається на перший погляд.

Наразі місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає. Торік ШВЛ накупили "овердофіга", а ось реаніматологів "докупити" неможливо,

– написала Кожевнікова.

У її дописі мовиться про те, що на апаратурі в реанімаціях справді немає кому працювати. Проте жінка не уточнювала: у лікарнях не вистачає медиків чи взагалі немає вільних ліжок.

Яка ситуація з коронавірусом в Одесі

3 жовтня міськрада Одеси написала про те, що в місті за добу захворіли 255 людей. У лікарнях станом на неділю перебували 232 пацієнтів із коронавірусом. Із них 32 були в стані середньої важкості, а також 200 – у важкому стані. При цьому підключення до ШВЛ було потрібне лише 6 пацієнтам.

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Читайте повний текст допису Катерини Ножевнікової:

Я просто буду вести тут хроніки подій, може це ще кого то спонукає сісти в останній вагон і все таким робити щеплення. Тому що я не зрозумію на кого більше злитися зараз на тих, хто не встигає місця організовувати або на тих, хто ці місця заповнює зі швидкістю світла через власну дурість (вже Вибачте, але це так)

А ще, все ж хочеться звернеться знову до відповідальних за місця (департаментів, головних лікарів, чергових лікарів приймальних відділень) – давайте не будемо повторювати помилок минулого року і перекручувати дані. Якщо місць немає – значить їх немає. А якщо є, то для всіх кому належить за станом, а не для обраних і по дзвінку.

Отже, на цей час Місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає. Ось тільки не будемо забувати, що торік ШВЛ накупили Овердофіга, а ось реаніматологів "докупити" неможливо. А сам по собі апарат в лікарні рівним рахунком нічого не вартує – на ньому хтось повинен працювати.

Може пора говорити все як є? Може народ зрозуміє, що ситуація куди важче, ніж вони бачать на фестивалі пива, який проводиться в місті все вихідні.