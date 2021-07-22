Грибок вражає пацієнтів після одужання від COVID-19. Так, за добу 20 липня, понад 4 200 людей померли.
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Від цієї недуги смертність складає понад 50%. Про це заявила молодша міністерка охорони здоров'я країни Бхараті Правіну Павар.
Агресивна хвороба
Вважають, що це дуже агресивна хвороба. Хірурги вимушені видаляти інфікованим очі, ніс і щелепу, щоб зупинити поширення грибка в мозок.
Найбільша кількість випадків захворювання було зареєстровано в західному штаті Махараштра – 9 348 випадків.
Причини інфекції
Експерти пояснюють таке значне зростання хворих муромікозом надмірним використанням стероїдів для лікування коронавірусу.
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Причини для хвилювання в Україні
За словами інфекціоністки Ольги Голубовської, Україні не варто хвилюватися через "чорний грибок" – до нас він може не дістатись. В інших країнах теж немає такої проблеми.
Недуга небезпечна для хворих з вираженими імунодефіцитними станами, викликаючи у них ураження різних органів, зокрема, очей. Про це повідомили у "Апострофі".