Помирає кожен другий: в Індії 45 тисяч людей заразилися рідкісною інфекцією після COVID-19

За останні 2 місяці в Індії зареєстрували понад 45 тисяч випадків інфекції, яку раніше вважали рідкісною. Вона називається "чорний грибок" – муромікоза.

Грибок вражає пацієнтів після одужання від COVID-19. Так, за добу 20 липня, понад 4 200 людей померли.

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Від цієї недуги смертність складає понад 50%. Про це заявила молодша міністерка охорони здоров'я країни Бхараті Правіну Павар.

Агресивна хвороба

Вважають, що це дуже агресивна хвороба. Хірурги вимушені видаляти інфікованим очі, ніс і щелепу, щоб зупинити поширення грибка в мозок.

Найбільша кількість випадків захворювання було зареєстровано в західному штаті Махараштра – 9 348 випадків.

Причини інфекції

До пандемії в Індії в середньому реєструвалося всього 20 випадків захворювання на рік. При чому, ризику піддавалися тільки люди з сильно ослабленим імунітетом, зокрема люди з високим рівнем цукру в крові, хворі на ВІЛ або реципієнти трансплантатів.

Експерти пояснюють таке значне зростання хворих муромікозом надмірним використанням стероїдів для лікування коронавірусу.

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Причини для хвилювання в Україні

За словами інфекціоністки Ольги Голубовської, Україні не варто хвилюватися через "чорний грибок" – до нас він може не дістатись. В інших країнах теж немає такої проблеми.

Недуга небезпечна для хворих з вираженими імунодефіцитними станами, викликаючи у них ураження різних органів, зокрема, очей. Про це повідомили у "Апострофі".