Як на мозок впливає помірне вживання алкоголю: результати великого дослідження

Вживання семи або більше одиниць алкоголю на тиждень пов’язане з підвищенням рівня заліза в мозку. Це пов’язують із хворобами Альцгеймера та Паркінсона та є потенційним механізмом погіршення когнітивних функцій.

З'являється все більше доказів того, що навіть помірне споживання алкоголю може негативно вплинути на здоров'я мозку. Аня Топівала з Оксфордського університету та її колеги досліджували зв'язок між споживанням алкоголю та рівнем заліза в мозку.

Читайте також: Чи можуть бути корисними бальзами та настоянки на травах

Нове дослідження впливу алкоголю на мозок

20 965 учасників з британського Біобанку повідомили про вживання алкоголю, а їхній мозок просканували за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). Майже 7000 також зробили МРТ печінки для оцінки рівня системного заліза. Усі люди пройшли серію простих тестів для оцінки когнітивних і рухових функцій.

Середній вік учасників був 55 років і 48,6% були жінками. Хоча 2,7% віднесли себе до тих, хто не п'є, середнє споживання склало близько 18 одиниць на тиждень, що означає приблизно 7,5 банок пива або шість великих келихів вина.

Навіть помірне вживання алкоголю негативно впливає на мозок

Команда виявила, що вживання алкоголю більше семи одиниць на тиждень було пов'язане з маркерами підвищеного вмісту заліза в базальних гангліях – області мозку, які пов'язані з контролем рухів, навчанням, рухом очей, емоціями тощо. Накопичення заліза в деяких областях мозку було пов'язано з погіршенням когнітивних функцій.

Це найбільше на сьогодні дослідження помірного споживання алкоголю та накопичення заліза. Попри те, що вживання алкоголю повідомлялося власноруч, і його можна було недооцінити, це вважалося єдиним можливим методом встановлення вживання такої великої групи.