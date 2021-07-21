Використовуючи метод математичного моделювання вчені з Імперського коледжу Лондона проаналізували дані про смертність через COVID-19 з березня 2020 року по квітень 2021 року, аби оцінити, скільки неповнолітніх осиротіли або втратили бабусь і дідусів.

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Скільки дітей осиротіли через коронавірус

За оцінками дослідників, в перші 14 місяців пандемії понад 1 мільйон дітей втратили одного або обох батьків. Ще приблизно 500 тисяч втратили бабусю або дідуся, які жили з ними в одному будинку і дбали про них. Вчені відзначили, що смерть літніх членів сім'ї може бути не менш травматичною для дитини, оскільки бабусі та дідусі все більше беруть участь в житті онуків, в тому числі фінансово.

В цілому, кількість дітей, які втратили батьків або старших родичів, досягло 1,562 мільйона. Вчені відзначили, що це дуже приблизні дані й вони швидше за все занижені, оскільки в деяких країнах, включених в огляд, додаткові дані про загиблих від COVID-19 були відсутні.

В яких країнах найбільше осиротілих дітей через коронавірус

На першому місці за кількістю осиротілих дітей знаходиться Мексика – понад 141,1 тисячі.

У Бразилії батьків і / або старших родичів втратили понад 130,3 тисячі неповнолітніх.

На третьому місці знаходиться США – 113,7 тисячі дітей.

Автори дослідження повідомили, що до пандемії у всьому світі налічувалося 140 мільйонів сиріт, і COVID-19 серйозно посилила цю проблему. Такі діти піддаються величезному ризику бідності, фізичного і сексуального насильства і проблем зі здоров'ям, особливо якщо потрапляють в інтернати та дитячі будинки.

Нам потрібно діяти якнайшвидше, тому що кожні 12 секунд дитина втрачає свого опікуна через COVID-19,

– зазначили науковці.